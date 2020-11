Godin positivo dopo l'Uruguay, out anche Nandez. Ma il Cagliari sogna l'impresa a Torino

“Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi controlli sanitari effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Diego Godin”. Non proprio un fulmine a ciel sereno, quello che si è abbattuto sul Cagliari e sull’ex difensore dell’Inter, dopo il focolaio scoppiato all’interno del gruppo squadra dell’Uruguay durante la pausa per le nazionali. I sardi non avranno così a disposizione il difensore per la Juventus e con lui resterà fuori anche il connazionale Nahitan Nandez. Il centrocampista è risultato negativo al tampone, ma per precauzione la società ha comunque deciso di non convocarlo per Torino.

Una doppia assenza pesantissima per il tecnico Eusebio Di Francesco, che infatti in conferenza stampa ha ammesso i propri pensieri in merito alla scelta della formazione: “Aspettatevi di tutto domani. Potremmo giocare con i 4 attaccanti, così come potrei cambiare modulo. Ma vi dico: se voi siete in alto mare per capire come giocheremo, io non sono molto distante da voi”, ha ammesso l’allenatore nell’incontro coi giornalisti. Il tema Godin ha però coinvolto anche altri spezzoni della conferenza, come quello in cui Di Francesco definisce “non condivisibili” certe partite della Nazionali. Il Cagliari, ricordiamo, oltre a Godin deve rinunciare a Nandez e all’infortunato Lykogiannis. La voglia di provare a fare l’impresa allo Stadium, però, c’è ed è palpabile: “Vogliamo giocarcela, è bello sognare di poter vivere una giornata importante”, ha concluso il tecnico.

