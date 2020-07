France Football scontenta il mondo del calcio: nel 2020 non ci sarà il Pallone d'Oro

France Football scontenta tutti. Per la prima volta da 64 anni a questa parte, la prestigiosa rivista francese non assegnerà il Pallone d'Oro 2020. "Stagione falsata", spiegano da Parigi: assegnare il trofeo sulla base di un'annata deviata a causa del Coronavirus non sarebbe giusto nei confronti del calcio. Una scelta che però in molti contestano: la Ligue 1 non finirà, sia pure. Ma gli altri grandi campionati sì, e la Champions ci sarà comunque. A farsene una ragione dovrà essere, su tutti, Robert Lewandowski: il polacco non era mai stato così vicino a sognare di vincerlo. Ma delusi sono anche Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, per anni detentori di un vero e proprio duopolio. Tutto rimandato all'anno prossimo, nella speranza che il calcio torni davvero a una normalità vera e propria. Quello di oggi non sarà lo sport che abbiamo sempre conosciuto, ma in fin dei conti ci assomiglia il più possibile. E forse sarebbe stato giusto premiare il migliore di questo calcio un po' diverso.