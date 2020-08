Merci, Blaise: Matuidi ha rescisso con la Juventus. Adesso gli USA e Beckham

vedi letture

Blaise Matuidi ha ufficialmente detto addio alla Juventus. Senza esser venduto ma trovando l'accordo per la rescissione consensuale coi bianconeri per la rescissione consensuale. Questo il comunicato apparso su Juventus.com. "Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. Ora, dopo tre stagioni, cinque titoli vinti (3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana), Blaise Matuidi e la Juventus si salutano in seguito alla risoluzione consensuale del contratto. Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, il transalpino ha sempre avuto un DNA vincente: lo dimostra la sua carriera, fin da quando indossava la casacca del Paris Saint-Germain, l’ultima squadra nella quale ha militato prima del suo arrivo a Torino, avvenuto nell’estate del 2017, a 30 anni. “Charo”, diminutivo di “charognard”, avvoltoio in francese, dalla stagione del suo approdo alla Juventus (2017/18), nessun giocatore bianconero ha collezionato più presenze in Serie A di lui (98). Non solo: considerando tutte le competizioni, a partire dal 2017/18, solo Paulo Dybala (134) ha disputato più partite di Blaise (133) con la nostra maglia. Tutto questo, segnando 8 reti, fornendo 5 assist, intercettando 114 palloni e vincendo 210 contrasti, con una precisione nel passaggio dell’89%. La prima delle 133 gare disputate in bianconero risale al 19 agosto 2017, nel 3-0 interno inflitto al Cagliari. La prima rete arriva invece quattro mesi dopo, a Bologna, con un tiro tanto preciso quanto angolato che supera Mirante. E’ stata soprattutto la sua sostanza nella linea mediana a fare la differenza, e a renderlo un giocatore molto amato al pubblico bianconero: per la sua grinta, per la sua caparbietà e per la capacità di non mollare mai. Ed è per tutte queste sue caratteristiche e per il grandissimo impegno che ha sempre messo in campo con noi, che lo ringraziamo di cuore. E gli auguriamo buona fortuna per il futuro. Merci, Blaise!". Adesso lo aspettano l'Inter Miami in MLS di David Beckham. "Esser stato un membro della famiglia Juventus -ha scritto il giocatore su Twitter-, è stato un sogno che si è avverato, un onore. Ho scoperto una società incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Sarò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie, davvero"