Il Cagliari spreca tutto in pieno recupero: 2-2 con lo Spezia, ma la prestazione non manca

Non è facile ripartire dopo un risultato simile. Le note positive però ci sono anche in un pareggio arrivato in questo modo: la prestazione - come confermato dallo stesso Di Francesco - non è da sottovalutare, nonostante il 2-2 finale. Nel primo tempo i rossoblù hanno giocato con poca cattiveria, concedendo troppo alla squadra di Italiano. Nella ripresa le cose sono cambiate, anche se la sciocchezza di Klavan pesa parecchio nel computo totale.

NOTE POSITIVE - Sottil, Pavoletti e Joao Pedro. Le note positive ci sono anche nelle singole prestazioni: è mancato qualcosa alla compagine sarda, come il gol per chiudere i conti, ma diversi giocatori hanno dato un segnale confortante al tecnico dei sardi. Un errore individuale può compromettere tutto, ma questa squadra sembra aver trovato la quadratura del cerchio con un 4-2-3-1 che promette bene in vista delle prossime sfide.