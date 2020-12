Il cuore granata salva il Torino da un altro ko ma la classifica continua a piangere

Il Torino vive sulle montagne russe nel match contro la Sampdoria che alla fine vede le due squadre pareggiare per 2-2. Gli uomini di Giampaolo, guidati da Conti a causa della positività al Covid del tecnico granata, prima passano in vantaggio, poi rischiano il tracollo facendosi superare dai blucerchiati e infine ritrovano il pari che permette al Toro quanto meno di smuovere una classifica che resta decisamente brutta. Tra i migliori c'è il solito Belotti, autore di un'ottima prestazione, un classico per lui quando si gioca di lunedì sera, e del gol numero 99 in 200 presenze con il Torino. A fine partita ha commentato il match definendo il quarto d'ora che ha permesso ai doriani di tornare in partita "da stupidi" parlando però anche di una squadra in crescita. La classifica resta brutta, visti i soli 6 punti conquistati nei primi 9 turni, ma almeno non è arrivata l'ennesima sconfitta in rimonta, come accaduto contro l'Inter.