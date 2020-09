Il messaggio di Fienga e l'esame di Suarez: Juve, è sempre caccia al 9. Col Pistolero vicino

Edin Dzeko è il capitano della Roma e lo rimarrà finché vorrà. Parola di Guido Fienga, CEO dei giallorossi, che si tiene stretto il proprio centravanti e manda un messaggio chiaro al mercato. Se Dzeko lo vorrà, potrà fare le valigie per trasferirsi altrove. Ma la società non lo ha messo nella lista dei partenti, neanche per fare posto a Milik. E quindi chi lo vorrà dovrà pagare. Per andare dove? Resta una pista per la Juventus, anche se non la prima in questo momento.

C'è Luis Suarez. Tra i tanti nomi circolati, l'uruguaiano resta al primo posto della lista di Paratici & Co. Sempre più vicino, passaporto permettendo: trovata l'intesa economica con i bianconeri, è l'esame d'italiano l'ultimo scoglio, non insuperabile, che manca per definire l'affare. Da entrambe le parti, da Torino e anche da Barcellona, filtra fiducia sul superamento della burocrazia. E sul matrimonio tra il Pistolero e la Juve. Altrimenti? Al netto delle possibili sorprese, i campioni d'Italia continuano a tenere caldo il nome di Dzeko. Che, finché vorrà, rimarrà alla Roma. E un anno fa, è sempre bene ricordarlo, decise di rimanere anche dopo aver intuito di non essere il primo obiettivo di chi lo voleva.