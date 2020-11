Il silenzio di Conte e i fiumi di parole di De Zerbi: la vigilia di Sassuolo-Inter

vedi letture

Tutto tace fronte Inter. Niente conferenza stampa, la sconfitta con il Real Madrid pesa sulla stagione e sulla situazione di Antonio Conte, anche se ufficialmente l’incontro con i cronisti è stato annullato per la concomitanza con l’assemblea dei soci. Dalla quale, inevitabilmente, sono arrivate mille voci nerazzurre. Non quella del tecnico, che si prepara a rimandare i suoi in campo, senza Nainggolan (infortunato) e con la necessità di avere qualche risposta dalla squadra, non soltanto da Vidal.

De Zerbi parla. A più riprese. In ordine sparso, il tecnico neroverde lo ha fatto ai microfoni dei canali ufficiali del club, a Sky e ai turchi di Fanatik. Cosa significa? Significa tutto bene in quel di Sassuolo, dove per forza di cose la situazione è ben diversa. Perché i neroverdi arrivano sorridenti alla sfida con l’Inter: “Tra le più forti, ma voglio il mio solito Sassuolo”. Senza Caputo e Defrel, con i dubbi legati alle condizioni di Djuricic e Chiriches (entrambi comunque convocati). Di fronte due grandi attacchi: “Ci saranno occasioni da gol da parte di ambe due le squadre. Noi ora stiamo facendo bene perché stiamo facendo bene anche dietro ma non abbiamo cambiato modalità di gioco ma è cambiata l'attenzione”. Ci sarà da divertirsi.

Le parole di De Zerbi a Sassuolo Channel.

Le parole di De Zerbi a Sky.

Le parole di De Zerbi a Fanatik.