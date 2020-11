De Zerbi e il futuro: "Non sarà facile convincermi a lasciare Sassuolo. Brescia? Mi piacerebbe"

vedi letture

Ospite delle colonne del Fanatik, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi parla così del proprio futuro come tecnico: "Non sarà facile per qualsiasi club convincermi a lasciare Sassuolo, dovrà essere un progetto davvero convincente e non intendo da un punto di vista economico. Intendo dire da un punto di vista della programmazione. Dovrà essere un progetto interessante e molto convincente. Posso dire che mi piacerebbe molto allenare il Brescia, che è la squadra della mia città".