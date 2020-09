Il Verona di Juric non sbaglia: altri tre punti contro l'Udinese, nonostante le assenze

Ivan Juric continua a lamentarsi, ma il Verona non si ferma nemmeno davanti alle assenze. Gli scaligeri giocano e riescono a segnare, nonostante le varie mancanze per ogni reparto che lo stesso tecnico ha confermato nel post partita. Qualche disattenzione c'è stata, anche perché non è semplice giocare contro una squadra fisica ed esperta come l'Udinese, ma i tre punti - che nelle prime due giornate mancavano dal 1984 - sono arrivati grazie alla rete di Favilli. Si chiude una domenica più che positiva per la compagine gialloblù che ora cercherà di piazzare la terza vittoria consecutiva contro il Parma (la prima arrivata a tavolino contro la Roma dopo il caso Diawara) e arrivare a quota 9 prima della sosta. Sempre col classico gioco di mister Juric.