In Serie A i positivi salgono a 26. FIGC e leghe studiano l'allargamento delle liste

Una rosa completa. Sono infatti 26 i calciatori di Serie A attualmente positivi al Coronavirus e in isolamento. La situazione più preoccupante resta quella del Genoa, con ben 17 giocatori in quarantena, ma anche in caso Inter cresce la preoccupazione dopo i tamponi positivi di Nainggolan e Gagliardini. E il Milan registra la positività di Ibrahimovic, ripetuta dopo 14 giorni di isolamento.

Le liste si allargano? Così, anche per andare in contro alle società del massimo campionato, e anche della Serie B, la Federcalcio e le rispettive leghe stanno pensando a un ampliamento delle liste. Attualmente in Serie A il numero massimo di calciatori è di 25 (di cui 4 cresciuti nel club e 4 in Italia) più Under 22 illimitati. L’idea è quella di portare il numero a 30, in modo da consentire di tamponare a eventuali defezioni di massa.

I 26 casi della Serie A

Atalanta

Marco Carnesecchi.

Genoa

Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta.

Inter

Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini.

Milan

Leo Duarte, Zlatan Ibrahimovic.

Napoli

Piotr Zielinski, Eljif Elmas.