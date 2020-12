L'UEFA prova a evitare la Super Lega: ecco il progetto per la nuova Champions

La temutissima Superlega può non essere il futuro del calcio europeo. Per scongiurarla, rivela il Telegraph, l’UEFA pensa a rivoluzionare la Champions League. Con l’obiettivo di garantire più spettacolo, ma anche più competitività. E chiamatela pure SuperChampions, un progetto da portare presto al tavolo dell’ECA, l’associazione dei club. I cui grandi esponenti alla Superlega ci pensano eccome, anche se sotto traccia.

Due modelli. La nuova Champions dovrebbe coinvolgere 36 squadre, quattro in più delle 32 attuali. Nella prima fase tutte dovrebbero giocare 10 partite, ma i modelli possono essere due. Il primo, con due maxi-gironi da dodici squadre l’uno, in cui i club si affrontano in partite di andata e ritorno. Il secondo, in cui ciascun club ne affronta altri dieci, in base a un meccanismo che garantisca scontri equilibrati. Le sedici migliori andrebbero agli ottavi, le squadre qualificate dal 17° al 24° posto scenderebbero in Europa League.