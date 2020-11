La Juventus scarica Bernardeschi a gennaio? Mancini consiglia a Emerson di giocare

vedi letture

La possibile cessione di Federico Bernardeschi tiene banco. Perché la Juventus sembra oramai decisa a lasciarlo andare via già a partire da gennaio se dovesse arrivare delle proposte. Al suo posto potrebbe comunque arrivare anche Emerson Palmieri, rinforzo per la fascia sinistra di difesa, che nel frattempo spiega di non avere ricevuto offerte dalla A ma che Mancini gli ha detto di giocare in vista Europei.