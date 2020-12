La Samp e un pari agrodolce: primo tempo da incubo poi Ranieri ci mette lo zampino

La Sampdoria pareggia 2-2 contro il Torino in trasferta e si sblocca dopo le ultime sconfitte in campionato e soprattutto dopo il ko nel derby di Coppa Italia. Ranieri, in tribuna perché espulso a margine dell'ultimo turno contro il Bologna, subisce prima un primo tempo in cui i suoi sembravano quasi non essere scesi in campo e poi rischia di portare a casa i tre punti rivoltando la formazione al 45' e portandosi sul 2-1 prima di subire il pareggio finale. Grande prestazione di Audero, che a fine partita ha parlato a Sky di "punto guadagnato", ma benissimo anche Candreva che ha siglato il primo gol in blucerchiato e fornito un assist al bacio per il ritorno alla rete di Quagliarella.