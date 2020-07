La scelta non certo scontata della Fiorentina. Iachini ora ha la sua grande occasione viola

Fra Di Francesco e Spalletti, Juric e De Zerbi spunta... Beppe Iachini. A sorpresa, viste le tante voci degli ultimi giorni, la Fiorentina ha scelto di confermare anche per la prossima stagione il tecnico che l'ha guidata alla salvezza in questo complicato campionato segnato dallo stop per il Coronavirus.

Una scelta forte e chiara, quella della dirigenza gigliata. Maturata nelle ultime ore per precisa volontà del patron Rocco Commisso. "Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di un'annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all'ambiente ed a risalire la classifica. Proprio per questo sono convinto che il Mister si meriti l'opportunità della riconferma e di poter lavorare con la squadra sin dall'inizio della stagione", ha spiegato il tycoon italoamericano dalla sua casa del New Jersey. In fondo, lo stesso Commisso era stato chiaro nei mesi scorsi: "Nelle mie aziende non ho mai licenziato nessuno". E così è stato anche stavolta, con Iachini che ora avrà la grande occasione di guidare la sua Fiorentina fin dalla preparazione estiva: "Sono davvero felice, per me la Fiorentina è qualcosa di speciale, è da sempre nel mio cuore. Ringrazio tutta la Società a cominciare dal Presidente Rocco Commisso, con Joe Barone e Daniele Pradè per il grande sostegno che mi hanno manifestato e per la fiducia che mi è stata accordata grazie anche al bel percorso di lavoro svolto tutti insieme", ha spiegato.