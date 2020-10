La Serie A è vicina al collasso. Ma anche B, C e D non se la passano bene

Le parole del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, sono un monito tutt'altro che ottimista per il movimento calcio. Perché il sistema è vicino al collasso, secondo il numero uno di via Rosellini. Sia per le mancate entrate dal botteghino, sia per le sponsorizzazioni che sono scese di circa il 35% negli ultimi mesi.

Così se la ricca Serie A sembra in difficoltà, con 15 squadre su 20 che rischiano di non riuscire a pagare gli stipendi, anche le altre non stanno molto meglio. Balata chiede l'intervento del Governo per la Serie B, mentre per il presidente dei Dilettanti, Cosimo Sibilia, si rischia un disastro.