Le liste UEFA delle squadre italiane impegnate in Champions ed Europa League

Tutto pronto per la Champions e l'Europa League. Nella giornata appena conclusa, i quattro club impegnati nella massima competizione continentale hanno infatti consegnato le rispettive liste. Qualche esclusione eccellente, ma anche attesa: Khedira nella Juventus, Padelli e Vecino nell'Inter. Curiosa la scelta della Lazio, che inserisce Radu (escluso dalla lista Serie A) per fare spazio a Vavro (a disposizione di Inzaghi in campionato). Niente Europa per Pastore (ma c'è Zaniolo) in casa Roma. In attesa di comunicazioni da parte di Atalanta, Milan e Napoli.

La lista Champions della Juve

La lista Champions dell'Inter

La lista Champions della Lazio

Roma, ecco la lista per l'Europa League: out Pastore, Zaniolo nella B