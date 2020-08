Lorenzo Insigne resta in dubbio per Barcellona-Napoli. Giovedì provino decisivo

Napoli e il Napoli sperano. Sabato sera gli azzurri di Gattuso scenderanno in campo al Camp Nou per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che parte con un leggero vantaggio blaugrana dopo l'1-1 del San Paolo, ma che il Napoli ha tutta l'intenzione di giocarsi a viso aperto. Con la speranza, ancora niente di più, che in campo possa esserci anche il capitano Lorenzo Insigne.

Cauto ottimismo per la panchina, giovedì giornata decisiva - "Lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo". Questa la diagnosi confermata dal Napoli tramite un comunicato, dopo che lo stesso Insigne si è sottoposto agli esami strumentali del caso nella giornata di ieri. Nelle prossime ore il capitano azzurro svolgerà le terapie del caso studiate dallo staff sanitario del club: il dolore si è attenuato, ma ancora fare previsioni e sbilanciarsi è complicato. Dovesse recuperare, comunque, Insigne potrebbe eventualmente partire dalla panchina e risultare comunque arma importante a gara in corso. La giornata cerchiata in rosso è quella di giovedì, quando il giocatore farà un provino per capire meglio a come procede il recupero e, di conseguenza, se potrà partire con la squadra per Barcellona oppure no.