Oggi la Supercoppa Europea. Bayern e Siviglia si affrontano alla Puskas Arena di Budapest

vedi letture

Ci siamo, questa sera il grande calcio europeo tornerà grande protagonista. Bayern Monaco e Siviglia, vincitrici di Champions League ed Europa League nella scorsa stagione, si sfideranno alla Puskas Arena di Budapest per giocarsi la Supercoppa Europea. Una sfida che preoccupa non poco il club bavarese, come ammesso senza mezzi termini dal CEO del club Karl-Heinz Rummenigge.

Parola ai protagonisti - Nonostante la preoccupazione, la partita si giocherà. E per Hansi Flick, sorprendente allenatore del Bayern Monaco campione d'Europa, un successo significherebbe mettere "la ciliegina sulla torta". Di timbro diverso le parole del collega Julen Lopetegui, che per scaricare almeno in parte la tensione e caricare di aspettative le spalle del Bayern ha commentato: "Squadra maiuscola con individualità spettacolari. Sono la migliore squadra al mondo".

Le probabili formazioni:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Lucas Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Jordan, Fernando, Rakitic; Ocampos, De Jong, Suso