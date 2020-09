Paquetà saluta il Milan: è stato una scommessa, ora punta a diventare un rimpianto

vedi letture

44 presenze e 1 gol. I numeri certificano come e perché si chiude l'avventura di Lucas Tolentino Coelho de Lima, al secolo Lucas Paquetá, al Milan. Per molti aspetti acquisto simbolo della gestione Leonardo, il centrocampista brasiliano era arrivato in rossonero nel gennaio 2019 dal Flamengo, per una cifra vicina ai 38 milioni di euro. Tre gli allenatori: Gattuso, Giampaolo e Pioli. Con nessuno, però, è riuscito a convincere davvero: troppo leggero per fare l'interno, troppo poco decisivo per fare il trequartista. Un Kakà solo in potenza, anche se il paragone non è sempre stato giusto nei suoi confronti. Riparte dal Lione, dove tra poche ore sarà per visite mediche di rito e firma; dove approderà a titolo definitivo. E questo è un dettaglio da non sottovalutare: con un incasso vicino ai 20 milioni di euro, il Diavolo potrà finanziare in questo modo i prossimi innesti da mettere a disposizione del suo tecnico. E Paqueta potrà pur sempre cercare il rilancio: classe '97, ha ancora tempo e qualità per imporsi in Europa. In A l'ha fatto solo a sprazzi, ora tocca a lui diventare un rimpianto per il Milan.