Paquetà saluta il Milan a titolo definitivo: domani sarà a Lione per le visite con l'OL

Lucas Paquetà lascia il Milan un anno e mezzo dopo il suo arrivo dal Flamengo. Nelle ultime ore il club rossonero ha definito l'accordo con l'Olympique Lione per la cessione a titolo definitivo del classe '97, che passa all'OL per circa 20 milioni di euro. Domani, scrive 'L'Equipe', il giocatore brasiliano è atteso in città per sostenere le visite mediche col suo nuovo club.