Pirlo scarica Higuain e riparte da Dybala e Ronaldo. Ma con che modulo?

Prima vera uscita stampa di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Non banale la conferenza stampa dell'ex centrocampista, perché il primo colpo è vibrato per Higuain che lascerà i bianconeri dopo il colloquio fatto con il tecnico. Da capire se sarà una scelta condivisa oppure solamente un'idea del tecnico, anche perché le alternative attualmente latitano.

Ci sarà invece Paulo Dybala, confermato con Cristiano Ronaldo anche se è da capire quale sarà un modulo, in primis in avanti perché un tridente non appare sostenibile, ma anche per una difesa che non ha ancora una precisa impostazione tra i tre e i quattro. E poi c'è la questione del rinnovo di Dybala non ancora risolta e che sembra andare per le lunghe.