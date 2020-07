Playoff Serie C, ne resterà soltanto una. Bari in semifinale. Juve U23 eliminata

vedi letture

Vanno in archivio le gare del secondo turno nazionale dei playoff promozione in Serie C non senza qualche sorpresa. In semifinale approda il Bari, qualificatosi dopo l'1-1 con la Ternana per la miglior classifica nella stagione regolare, così come la Carrarese (2-2 con la Juventus Under23), la Reggiana (0-0 col Potenza), ma soprattutto il Novara. Gli azzurri sono, infatti, la vera sorpresa del turno, con la vittoria sul campo del quotato Carpi per 1-2. Di seguito i risultati nel dettaglio:

Bari-Ternana 1-1 (30' Antenucci, 72' Vantaggiato)

Carpi-Novara 1-2 (9' Pinzauti, 41' Sbraga, 90' Vano)

Carrarese-Juventus U23 2-2 (17' Valente, 43' Infantino, 75' e 90' Vrioni)

Reggiana-Potenza 0-0

Le quattro qualificate sono attese dalle semifinali, sempre in gara unica, venerdì 17 luglio con questi accoppiamenti:

Reggiana-Novara

Bari-Carrarese

La finale si terrà il 22 luglio in casa della formazione meglio piazzata al termine della stagione regolare.