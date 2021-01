Roma-Inter e non solo. Tutte le probabili formazioni della 17^ giornata di Serie A

Si riparte, tre giorni dopo Juventus-Milan: le venti formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni e vanno tutte a caccia di tre punti importanti per la classifica e i rispettivi obiettivi. Per gli allenatori, con D'Aversa all'esordio stagionale, l'obiettivo è stringere i denti e mettere in campo l'undici più fresco possibile dopo il primo mini tour de force dell'anno. Di seguito tutte le formazioni delle dieci gare in programma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

BENEVENTO-ATALANTA - Sabato, ore 15.00, al Ciro Vigorito

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

GENOA-BOLOGNA - Sabato, ore 18.00, al Luigi Ferraris

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Behrami, Badelj, Lerager, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Allenatore: Ballardini.

Bologna(4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

MILAN-TORINO - Sabato, ore 20.45, al Giuseppe Meazza DAZN

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao.

Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

ROMA-INTER - Domenica, ore 12.30, allo stadio Olimpico DAZN

Roma(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro.

Allenatore: Conte.

HELLAS VERONA-CROTONE - Domenica, ore 15.00, al Marcantonio Bentegodi DAZN

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Molina, Vulic, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Riviere.

Allenatore: Stroppa.

PARMA-LAZIO - Domenica, ore 15.00, all'Ennio Tardini

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Alves, Valenti, Pezzella; Sohm, Brugman, Hernani; Mihaila (Gervinho), Cornelius, Kurtic.

Allenatore: D'Aversa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (Patric), Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Muriqi (Caicedo).

Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE-NAPOLI - Domenica, ore 15.00, alla Dacia Arena

Udinese (3-4-2-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra, De Paul; Lasagna.

Allenatore: Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore: Gattuso.

FIORENTINA-CAGLIARI - Domenica, ore 18.00, all'Artemio Franchi

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouamé.

Allenatore: Prandelli.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone

Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS-SASSUOLO - Domenica, ore 20.45, all'Allianz Stadium

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

SPEZIA-SAMPDORIA - Lunedì, ore 20.45, all'Alberto Picco

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard; Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.