Sancho rimane al Dortmund, ha rinnovato. Contratto monstre, da top

vedi letture

Jadon Sancho rimane al Borussia Dortmund. Perché alla fine di una giornata che poteva determinare il suo passaggio al Manchester United, dopo settimana di trattativa, è arrivato il comunicato da parte del Borussia Dortmund con le parole del direttore sportivo Michael Zorc, che ha annunciato il rinnovo fino al 2023 del giocatore con la maglia giallonera. Una situazione che poteva essere chiara anche dalla decisione di diramare i giocatori per il ritiro lista in cui figurava anche Sancho, ma non era automatico.

Così hanno avuto fondamento le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Sancho avrà uno stipendio da big per rimanere al Dortmund e fare, almeno per un altro anno, la spalla di Haaland in Bundesliga.