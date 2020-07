Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter resta seconda davanti all'Atalanta, Napoli fermo a 59

vedi letture

La 37^ giornata di Serie si è aperta con la vittoria dell'Atalanta sul campo del Parma (1-2) e quella dell'Inter a San Siro contro il Napoli. La squadra di Gattuso resta ferma a 59 punti, mentre Conte e Gasperini staccano rispettivamente di 4 e 3 punti la Lazio di Inzaghi (che ha una gara in meno). Di seguito la classifica aggiornata dopo i primi due anticipi:

Juventus 83 (campione d'Italia)

Inter 79 (una gara in più)

Atalanta 78 (una gara in più)

Lazio 75

Roma 64

Milan 60

Napoli 59 (una gara in più)

Sassuolo 48

Verona 46

Bologna 46

Parma 46 (una gara in più)

Fiorentina 43

Udinese 42

Cagliari 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 32

Brescia 24

SPAL 20