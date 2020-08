Terzo posto e Champions sicura. L'Atalanta fa festa anche senza vincere e segnare

vedi letture

Ci è andata vicina ma non ci è riuscita. L'Atalanta rimane al terzo posto per effetto della sconfitta contro l'Inter, ma è in vantaggio negli scontri diretti con la Lazio. Novantotto gol e niente cento in campionato, anche perché Zapata è rimasto con le polveri bagnate.

Gasperini ha ammesso come l'Atalanta stia andando sotto ritmo e abbia probabilmente finito la benzina. Potrà avere dieci giorni di riposo prima della sfida di Lisbona contro il Paris Saint Germain.