Un talento al giorno, Alan Velasco: l'Independiente gli ha già affidato la numero 9

La personalità non è certo un problema per Alan Velasco, gioiello classe 2002 dell’Independiente: l'ala sinistra si appropriata della maglia numero 9 nonostante i soli 17 anni, gioventù che non gli ha impedito di giocare già diverse gare con i "grandi". Il giovane attaccante, che qualcuno in patria ha avvicinato a Pavon, è uno dei migliori prospetti dell'Argentina Under 17 di Aimar, campione del Sudamerica l'anno scorso anche grazie alle sue giocate. Meno fortunata invece l'epopea dei giovani biancoazzurri al Mondiale, conclusasi agli ottavi per la squadra e con zero gol per Velasco.

Nome: Alan Velasco

Data di Nascita: 27 luglio 2002

Nazionalità: argentino

Squadra: Independiente

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Cristian Pavon