UFFICIALE: Dallas, colpo Velasco dall'Independiente: "Il più grande acquisto della storia del club"

Colpo di mercato del Dallas, che si è assicurato Alan Velasco, ala sinistra di 19 anni prelevato dall'Independiente. È lui il designated player dei texani e il club lo presenta come: "il più grande acquisto della storia del club". Il giocatore ha siglato un contratto fino al 2026.

The biggest signing in the history of the club. pic.twitter.com/4AkJtTi7qW

— FC Dallas (@FCDallas) February 1, 2022