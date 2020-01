© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il controllo del corpo e la fisicità estrema, ma anche un innato senso della posizione, rendono Boubacar Kamara, difensore dell'Olympique Marsiglia, non solo un titolare inamovibile del suo club, ma soprattutto una delle rivelazioni a livello continentale. Entrato nel giro della Prima Squadra due anni fa, si è consacrato l'anno scorso, diventando un pilastro della squadra in questo: il 2020 si annuncia come il suo anno, quello del lancio definitivo verso l'Olimpo del calcio. E anche la Nazionale, dopo tante giovanili, non sembra tanto distante.

Nome: Boubacar Kamara

Data di nascita: 23 novembre 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Mehdi Benatia