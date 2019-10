© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Braian Óscar Ojeda Rodríguez, noto semplicemente come Braian Ojeda, è diventato rapidamente un punto di riferimento per la formazione argentina Defensa y Justicia: già tre presenze in Superliga per il centrocampista paraguaiano, prelevato in estate dall'Olimpia e capace di conquistarsi subito la stima del tecnico Mariano Soso. Un mediano di grande grinta e specializzato nel recupero palloni, per questo spesso e volentieri avvicinato al felsineo Medel.

Nome: Braian Ojeda

Data di nascita: 27 giugno 2000

Nazionalità: paraguaiano

Ruolo: mediano

Squadra: Defensa y Justicia

Assomiglia a: Gary Medel