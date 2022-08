ufficiale Nottingham Forest, due giocatori mandati in prestito in MLS

Nelle scorse ore si è registrata una doppia uscita a titolo temporaneo dalla rosa del Nottingham Forest. Il club neo-promosso in Premier League ha ceduto in prestito in MLS il centrocampista paraguaiano Braian Ojeda (classe 2000), andato al Real Salt Lake City, e l'esterno canadese Richie Laryea ('95), approdato invece al Toronto di Bernardeschi e Insigne.