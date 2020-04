Un talento al giorno, Brandon Soppy: il futuro Sagna gioca nel Rennes

Brandon Soppy, con le sue treccine, l'origine ivoriana e la capacità di giocare come terzino destro e centrale indifferentemente, sembra davvero la naturale continuazione di Bacary Sagna, ex laterale di Arsenal e Benevento che di certo seguirà da vicino la carriera di questo laterale classe 2002. Col Rennes si è mostrato già giocatore degno di essere integrato in Prima Squadra, doti che hanno destato le attenzioni... proprio dell'Arsenal, che lo vorrebbe inserire in rosa per dare un cambio a Bellerin già dal prossimo mercato estivo. Naturalmente le sue qualità non sono sfuggite alle selezioni giovanili francesi: è stato una colonna dell'Under 16, lo è anche dell'Under 17.

Nome: Brandon Soppy

Data di nascita: 21 febbraio 2002

Nazionalità: francese

Posizione: terzino destro

Squadra: Rennes

Assomiglia a: Bakary Sagna