Un talento al giorno, Darian Males: un altro gioiello sulle orme di Kulusevski?

L'Inter sembra essere arrivato prima su Darian Males, attaccante esterno classe 2001 del Lucerna, passaporto svizzero ma origini serbe: ben quattro milioni per convincere gli svizzeri a separarsene. Il calciatore probabilmente verrà "parcheggiato" al Parma per facilitarne la crescita e magari provare a ripetere quanto espresso dai ducali con Kulusevski: trattasi di una mezzapunta di un metro e novanta, capace di giocare sia come trequartista che come esterno offensivo: ama partire da destra e usare il macino per andare alla conclusione e all'assist. Un 18enne che nelle movenze ricorda terribilmente Jeremy Menez, specie nel tocco di palla: l'arrivo in Serie A, che sia in crociato o in nerazzurro, lo aiuterebbe tanto a concretizzare un percorso che sembra già molto ben direzionato comunque.

Nome: Darian Males

Data di nascita: 3 maggio 2001

Nazionalità: serbo/svizzero

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Darian Males

Assomiglia a: Jeremy Menez