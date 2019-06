Un talento al giorno, Dario Maresic: la colonna austriaca

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il CIES lo ha inserito nei migliori 50 giovani del mondo, un anno e mezzo fa, ma il suo lavoro non ha cessato di crescere da allora, al contrario. Stando alle ultime valutazioni, il centrale austriaco dello Sturm Graz Dario Maresic è già un difensore da tre milioni di euro. Normale se si considerano le 38 partite disputate in stagione, ad appena 19 anni: trattasi di un centrale roccioso ma anche abbastanza rapido, che può disimpegnarsi senza faticare anche come mediano. Dal punto di vista tecnico non è certo un fenomeno, ma le basi sono comunque solidissime.

Nome: Dario Maresic

Data di nascita: 20 maggio 1999

Nazionalità: austriaco

Ruolo: centrocampista

Squadra: Sturm Graz

Assomiglia a: Nikola Milenkovic