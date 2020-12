Un talento al giorno, Dario Sarmiento: City pronto all'investimento. Un 17enne da 20 mln

vedi letture

Il Manchester City è pronto all'investimento pesante per l'estate 2021: Dario Sarmiento, esterno 17enne dell'Estudiantes, sarebbe ormai vicinissimo agli Sky Blues secondo quanto raccontano fonti inglesi. Gli argentini dell'Estudiantes sono pronti a ricevere circa 20 milioni di euro per il loro gioiello, con in più una percentuale di rivendita del 20%. Sarmiento ha disputato solo 5 partite in prima squadra ma sin dai suoi primi calci col club è considerato un vero predestinato, una sorta di piccolo Messi, una similitudine a cui il talento dei catalani "costringe" già da diversi anni. In realtà Sarmiento, pur essendo un mancino naturale come il connazionale, è un calciatore che il tecnico Milito ha impostato soprattutto come esterno d'attacco di destra, il che forse lo rende più simile a Dybala che alla Pulce.

Nome: Dario Sarmiento

Data di nascita: 29 marzo 2003

Nazionalità: argentino

Ruolo: ala destra

Squadra: Club Estudiantes de La Plata

Assomiglia a: Paulo Dybala