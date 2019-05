Un talento al giorno, Dillon Hoogewerf: già preda del Manchester Utd

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Manchester United si è assicurato nelle ultime settimane la firma di Dillon Hoogewerf, attaccante di 16 anni che gli inglesi avrebbero "strappato" all'Ajax. Il ragazzo, secondo le informazioni riportate dal Mirror, avrebbe rifiutato di firmare il primo contratto da professionista con i lancieri pur di vivere la sua prima esperienza all'estero: attaccante dal baricentro basso ma molto potente, stupisce non solo per la tecnica di base ma anche per la grande velocità con cui semina gli avversari nello stretto prima di scaricare il tiro, particolarmente violento, alle spalle del portiere avversario. Troppo forte per il campionato Under 17, l'Ajax si è vista costretta a "promuoverlo" nella categoria superiore.

Nome: Dillon Hoogewerf

Data di nascita: 27 febbraio 2003

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Justin Kluivert