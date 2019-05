© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con la sua folta capigliatura e l’intensità con cui gioca, Erick Pluas, 17 anni, centrocampista della nazionale U17 dell’Ecuador, si fa notare per tutti i 90’ in cui sta in campo. Ed è proprio questo il suo segreto: è si un regista basso, che cerca e trova sempre la migliore soluzione per uscire o con palla al piede o con lanci lunghi, di cui è uno specialista, ma è anche un marcatore arcigno che fa della sua velocità e scelta di tempo nel contrastare l’avversario una delle miglior armi. Sa inserirsi con disinvoltura in attacco e calcia bene e forte con entrambi i piedi. Nonostante i suoi 176 cm di altezza non ha molta predisposizione al gioco aereo, un fondamentale che dovrà assolutamente migliorare. Pluas è stato uno degli artefici della bella prova della sua U17 ai Mondiali di categoria che si svolgeranno in Brasile nel prossimo novembre, una grande opportunità per vederlo ancora all’opera, chissà come grande protagonista della manifestazione.

Nome: Erick Alexander Pluas Vera

Data di nascita: 20 marzo 2002

Nazionalità: ecuadoriana

Ruolo: centrocampista

Squadra: Orense SC U20

A chi assomiglia: Marco Verratti