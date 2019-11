Un talento al giorno, Eugenio Pizzuto: prossimo allo sbarco in Europa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

"Un centrocampista con doppio passaporto che ha mostrato notevoli qualità e che, secondo me, arriverà molto presto in Europa". Così Andrea Cioni ha descritto ieri a TMW il classe 2002 messicano Eugenio Pizzuto, centrocampista difensivo di piede mancino che ha stupito con la maglia verde al Mondiale Under 17. Dotatissimo dal punto di vista fisico (accelerazione e velocità nell'allungo sono le sua specialità), può giocare indifferentemente come "volante", quindi da centrocampista davanti alla difesa, sia come mezzala. Pur apprezzandone l'abilità di rottura, al Pachuca non è raro vederlo impegnato in qualche inserimento avanzato utile a scompaginare le difese avversarie.

Nome: Eugenio Pizzuto

Data di nascita: 13 maggio 2002

Nazionalità: messicano

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Pachuca

Assomiglia a: Matias Vecino