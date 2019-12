© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Roma pensa al giovane argentino Facundo Medina, protagonista della Nazionale U20 e cresciuto nel River Plate. Il costo è già alto, considerando la sua età, circa 5 milioni di euro, ma Petrachi sta muovendo i primi passi per anticipare la concorrenza che cresce ogni giorno di più. Parliamo di un laterale sinistro scuola River Plate adattabile senza problemi come centrale, anche grazie ad una buona fisicità: nel Talleres infatti ha disputato più gare da adattato che nel suo ruolo originario. E vista la carenza di giocatori nel reparto difensivo, un classe 2000 (che non inciderebbe sulla lista) farebbe di certo comodo.

Nome: Facundo Medina

Data di nascita: 13 marzo 2000

Nazionalità: argentino

Squadra: Talleres

Ruolo: difensore centrale o laterale

Assomiglia a: Nicolas Burdisso