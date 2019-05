Un talento al giorno, Gabriel Veron: un giovane Gabriel col nome argentino

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Gabriel Veron ha un nome che lo indica come un predestinato. Il padre, amante delle belle giocate di Juan Sebastian Veron, decise di battezzarlo con questo doppio nome, senza però sapere che il figlio sarebbe stato comparato ad un Gabriel, ancora molto giovane, ma già top player mondiale, Gabriel Jesus, di cui condivide anche la gavetta fatta nelle giovanili del Palmeiras. Gabriel Veron ha già bruciato le tappe: con 15 anni titolare del Palmeiras U17, con 16 è attualmente uno dei pochi 2002 titolari nella Coppa do Brasil U20 appena iniziata. Gabriel è estremamente veloce, dinamico, e ha nel dribbling la sua maggiore arma. Titolare delle nazionali U15 e U17, gioca a sinistra nonostante sia destro, per potersi accentrare, tirare e triangolare con i compagni di reparto. Quest’anno è stato il più giovane giocatore iscritto fra i professionisti nel campionato Paulista, la cui squadra maggiore è allenata da Felipe Scolari, suo grande estimatore.

Nome: Gabriel Veron Fonseca de Souza

Data di nascita: 3 di settembre 2002

Nazionalità: Brasiliana

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Palmeiras (Brasile)

Assomiglia a: Gabriel Jesus