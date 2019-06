© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Colpo in arrivo per la Sampdoria. I blucerchiati sono ad un passo da Gonzalo Maroni, trequartista classe '99 di proprietà del Boca Juniors. Maroni è un trequartista rapido e tecnico, ha grande visione di gioco ed è abilissimo con la palla fra i piedi. Il suo idolo è Paulo Dybala, ma per caratteristiche ricorda un dei giocatori più forti dell'Argentina di ieri, Riquelme.

Nome: Gonzalo Maroni

Data di nascita: 18 marzo 1999

Nazionalità: argentino

Ruolo: trequartista

Squadra: Boca Juniors

Assomiglia a: Juan Roman Riquelme