Un talento al giorno, Iker Losada: un 2001 per far sognare la Galizia

La seconda punta del futuro in casa Celta Vigo ha il nome di Iker Losada, classe 2001 capace di esordire in Liga a 17 anni e una manciata di giorni: parliamo di un attaccante estremamente dinamico e che ama svariare su tutto il fronte d'attacco, perfetto per il 4-3-3. Tecnicamente è estramemente dotato ma anche atleticamente sa difendersi in modo egregio: estremamente rapido, dimostra personalità nel tentare la giocata d'effetto, non scontato a 19 anni.

Nome: Iker Losada

Data di nascita: 1 agosto 2001

Nazionalità: spagnolo

Squadra: Celta Vigo

Ruolo: attaccante esterno

Assomiglia a: Joaquin