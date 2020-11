Un talento al giorno, Ilias Akhomach: il prossimo Messi (o Ziyech?) gioca già a Barcellona

Il Barcellona ha già il prossimo fenomeno in grado di seguire le orme dei vari Messi, Pedro e Ansu Fati: si chiama Ilias Akhomach, è un 16enne attaccante, nato in Spagna ma di origini marocchine (gioca già con la Spagna nell'Under 16). È un esterno di formidabile velocità che nonostante sia tre anni più giovani di alcuni compagni, attualmente gioca con la U19 ma in molti lo vedono già con un cammino già tracciato e che porta dritto alla Prima Squadra. Per Patrick Kluivert, direttore del settore giovanile del club, "è il prossimo Messi". Una investitura importante ma il classe 2004 sembra essere in grado di portare sulle spalle un peso tale.

Nome: Ilias Akhomach

Data di nascita: 16 aprile 2004

Nazionalità: spagnolo

Posizione: esterno offensivo

Squadra: Barcellona U19

Assomiglia a: Hakim Ziyech