Un talento al giorno, James Sands: il soccer americano cresce con i giovanissimi

Nell'universo in grande espansione che è il calcio americano, o "soccer", ci sono una moltitudine sorprendente di siti e blog dedicati ai giovani talenti emergenti. In particolare è semplice trovare un lungo approfondimento dal titolo "What is James Sands?". Un segnale piuttosto chiaro di come questo giovane centrocampista di appena 19 anni stia calamitando su di sè l'attenzione dei media americani grazie alle sue doti. Una sorta di Gareth Barry a stelle e strisce, un mediano bravo a interdire più che a costruire, atleticamente molto forte e capace di adattarsi anche per questo a difensore centrale, dove il senso della posizione conta più di tutto. Per il salto di qualità definitivo, tuttavia, è atteso da un viaggio oltreoceano, come tutti i giovani talenti del nuovo continente.

Nome: James Sands

Data di nascita: 6 luglio 2000

Nazionalità: statunitense

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: New York City

Assomiglia a: Gareth Barry