Un talento al giorno, Jonathan David: pericolo numero uno per la Roma

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Lo statunitense (nativo di Brooklyn, ma ha scelto la nazionale canadese) Jonathan David, prelevato dall'Ottawa due anni fa, è diventato rapidamente il giocatore più decisivo del Gent, specie in zona offensiva. Pur giocando da trequartista, ha segnato 13 gol in 29 presenze quest'anno, fornendo anche assist decisivi alla coppia d'attacco Depoitre-Yaremchuk: diventa automaticamente il pericolo uno per la Roma, prossima euroavversaria della formazione belga. Attaccante in grado di giocare sia come esterno che come fantasista, pur essendo nordamericano sembra avere caratteristiche molto "brasiliane", amante del dribbling e dello scatto in profondità.

Nome: Jonathan David

Data di nascita: 14 gennaio 2000

Nazionalità: canadese/statunitense

Posizione: attaccante esterno

Squadra: Gent

Assomiglia a: Jefferson Farfan