Un talento al giorno, Joris Chotard: il regista del futuro gioca al Montpellier

vedi letture

La Francia continua a sfornare talenti e non solo nelle squadre di alto livello: il 18enne Joris Chotard è un centrocampista incredibilmente completo, capace di giocare con grande maestria sia con il piede destro che con quello sinistro. Capace di giocare sia come mezzala che come fantasista, il ruolo del suo futuro sembra essere quello del regista: un piccolo Pjanic volendolo affiancare a qualche professionista più affermato. Bravo nel battere i calci piazzati e nel fungere da riferimento tecnico per la propria squadra, si è già distinto come uno dei 2001 più in vista del panorama francese.

Nome: Joris Chotard

Data di nascita: 24 settembre 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Montpellier

Assomiglia a: Miralem Pjanic