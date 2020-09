Un talento al giorno, Juan Miguel Latasa: un giovane Morientes per il futuro Real

Il nuovo Morientes è pronto al debutto in Prima Squadra: il numero 9 del Real Madrid Castilla sembra aver completato il proprio percorso nelle giovanili del club merengue e lo attende un posto in Prima Squadra. Juan Miguel Latasa è il prototipo di attaccante "vecchio stampo": centravanti di area di rigore, capace di essere incisivo negli ultimi metri ma anche di fungere da riferimento per la manovra. E' sicuramente nel rapporto col gol che l'iberico ha il suo punto di forza comunque: i 4 gol segnati in Youth League hanno rafforzato questa convinzione, con Latasa decisivo in particolare in semifinale col gol che ha estromesso il Red Bull Salisburgo.

Nome: Juan Miguel Latasa

Data di nascita: 23 marzo 2001

Nazionalità: spagnolo

Squadra: Real Madrid Castilla

Ruolo: attaccante centrale

Assomiglia a: Fernando Morientes