Cresciuto nel Newcastle, è nell'Everton Under 23 che il giovane Lewis Gibson si è messo in luce, guidando la difesa dei Toffees a ben sei "clean sheet" in stagione: in Premier League due il centrale proveniente dai bianconeri si è imposto subito come indispensabile, migliorando ulteriormente il livello mostrato all'Europeo Under 17 di Croazia e poi alla Coppa del Mondo in India, vinta dagli inglesi. David Unsworth lo sta affinando in termini di marcatura, tempismo e posizionamento, completandolo come giocatore in vista di un esordio in prima squadra che non dovrebbe tardare ad arrivare, vista anche la predisposizione del club.

Nome: Lewis Gibson

Data di nascita: 17 luglio 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Everton

Assomiglia a: Phil Jagielka