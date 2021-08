ufficiale Everton, Lewis Gibson passa in prestito allo Sheffield Wednesday

Cessione in prestito per l'Everton. I Toffees, con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, hanno annunciato il passaggio a titolo temporaneo di Lewis Gibson allo Sheffield Wednesday. Il difensore, arrivato in blu nel 2017 dal Newcastle, approderà così nel club che milita nella terza divisione inglese.