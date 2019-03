Un talento al giorno, Logan Rogerson: enfant prodige neozelandese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un classe '98 in Nazionale maggiore. Tra i giganti, senza paura. Logan Rogerson, giovane attaccante neozelandese, è uno che ama bruciare le tappe. La sua breve carriera finora lo ha visto infatti protagonista tanto a livello internazionale come a livello di club, dove la sua crescita in patria col Wellington Phoenix (squadra di A-League) prosegue di partita in partita. Esterno destro veloce e bravo nel dribbling, Rogerson può giocare anche da seconda punta o da falso nueve. Vede bene la porta e col pallone tra i piedi è capace di giocate imprevedibili. Insomma, un talentino in erba che un giorno, magari, potrebbe spiccare il volo verso l'Europa.

Nome: Logan Tipene Rogerson

Data di nascita: 28 maggio 1998

Nazionalità: neozalendese

Ruolo: esterno destro

Squadra: Wellington Phoenix

Assomiglia a: Mathew Leckie